(CNN)-- أرسل أكثر من 40 من كبار مسؤولي الأمن القومي الإسرائيلي السابقين والعلماء المشهورين وقادة الأعمال البارزين رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي ورئيس البرلمان (الكنيست) يطالبون بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه لأنه يشكل ما يقولون إنه "تهديد وجودي" لإسرائيل.

وكان من بين الموقعين على الرسالة 4 مديرين سابقين لأجهزة الأمن الخارجية والداخلية الإسرائيلية، ورئيسين سابقين للجيش الإسرائيلي و3 حائزين على جائزة نوبل.

وتنتقد الرسالة الائتلاف الذي شكله نتنياهو لتشكيل الحكومة الأكثر يمينية على الإطلاق في إسرائيل، إلى جانب جهوده المثيرة للجدل لإصلاح القضاء الإسرائيلي والتي يقولون إنها أدت إلى ثغرات أمنية أدت إلى هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.

وقال الموقعون على الرسالة: "نعتقد أن نتنياهو يتحمل المسؤولية الأساسية عن خلق الظروف التي أدت إلى المذبحة الوحشية التي راح ضحيتها أكثر من 1200 إسرائيلي وآخرين، وإصابة أكثر من 4500 آخرين، واختطاف أكثر من 230 فردا، لا يزال أكثر من 130 منهم محتجزين لدى حماس"، وأضافوا أن "دماء الضحايا على يدي نتنياهو".

وتم إرسال الرسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الخميس، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، الجمعة.

وانخفضت شعبية نتنياهو بشكل كبير منذ أن بدأ ولايته السادسة كرئيس للوزراء، قبل ما يزيد قليلاً عن عام، وانتقد المعارضون جهوده للإصلاح القضائي ــ التي هددت بإثارة أزمة دستورية وتقسيم البلاد، مع أشهر من المظاهرات الحاشدة المنتظمة.

وجاء في الرسالة أن "قادة إيران وحزب الله وحماس أشادوا علانية بما اعتبروه بحق عملية مزعزعة للاستقرار وتآكل لاستقرار إسرائيل، بقيادة نتنياهو، واغتنموا الفرصة لإلحاق الضرر بأمن إسرائيل".

ومن بين الموقعين الـ43 على الرسالة، رئيسا الجيش الإسرائيلي السابقان موشيه يعالون ودان حالوتس، وتامير باردو وداني ياتوم، اللذين كانا يديران الموساد، ونداف أرغمان ويعقوب بيري، اللذين كانا مديرين لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

كما وقع على الرسالة مدراء تنفيذيون سابقون وسفراء ومسؤولون حكوميون و3 حائزين على جائزة نوبل في الكيمياء - آرون سيتشانوفر، وأفرام هيرشكو، ودان شيختمان.

ويشير استطلاع للرأي نشرته القناة 13 الإسرائيلية هذا الأسبوع إلى أن حزب نتنياهو السياسي "الليكود"، سيأتي الآن في المرتبة الثانية بفارق كبير إذا أجريت الانتخابات اليوم.

وكان المرشح الأوفر حظا في الاستطلاع هو حزب "الوحدة الوطنية" بقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس، وهو حاليا عضو في حكومة نتنياهو الحربية.

ومن غير المقرر إجراء الانتخابات المقبلة حتى أواخر عام 2026، على الرغم من وجود احتجاجات ودعوات لإجراء انتخابات مبكرة، بما في ذلك من أحد قادة المعارضة الرئيسيين في إسرائيل، يائير لابيد.

وقال حاييم تومر، ضابط الموساد المتقاعد والذي وقع على الرسالة التي تطالب بإقالة نتنياهو إن "المواقف التي أوصلت إسرائيل إلى الانتخابات لا تكاد تكون شيئا مقارنة بما تمر به إسرائيل الآن".

وأضاف تومر لشبكة CNN إن "الجميع يدرك أن نتنياهو غير كفء لقيادة إسرائيل".

ويتهم الموقعون على الرسالة نتنياهو بقضاء سنوات في دعم "حماس" في غزة على حساب السلطة الفلسطينية، التي قالت الولايات المتحدة إنه ينبغي تنشيطها لتحكم كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت CNN أن قطر قامت لسنوات بتسليم حقائب مليئة بالنقود إلى غزة بمباركة نتنياهو، على الرغم من مخاوف حكومته، وكانت هذه الأموال مخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية واستحقاقات المتقاعدين، ويتم تسليمها الآن عن طريق التحويلات المصرفية وليس نقدا، وفي الشهر الماضي، قالت قطر إنها مستمرة في دفعها.

ولتشكيل حكومته الحالية، جمع نتنياهو الأحزاب الأخرى الموجودة على يمين الليكود وقام بتجميع الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وقد انتقدت إدارة بايدن اثنين من أبرز أعضائها، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لدعوتهما إلى ضرورة مغادرة الفلسطينيين غزة.

وتتهم الرسالة نتنياهو برفض تحمل المسؤولية عن هجمات 7 أكتوبر، وبدلاً من ذلك "إلقاء اللوم على الآخرين والتحريض ضد أولئك الذين ناضلوا لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية من أفعاله وخططه المدمرة، والآن يحشدون بكل إخلاص لدعم جهود الحرب الوطنية الإسرائيلية".

وتختتم الرسالة بمناشدة للرئيس الإسرائيلي ورئيس الكنيست لاستبدال رئيس الوزراء، بالإضافة إلى تحذير: "لن يغفر لك الأمة الإسرائيلية والتاريخ اليهودي إذا لم تقم بمسؤوليتك الوطنية".

ولا يتمتع الرئيس ولا رئيس البرلمان بسلطة إقالة رئيس الوزراء من منصبه من جانب واحد فقط، ولكن كان من المقرر أيضًا أن يقوم رئيس الكنيست بتوزيع الرسالة على أعضاء الكنيست الذين يمكنهم إقالة واستبدال رئيس الوزراء.

وقال تومر إن الأشخاص المناسبين بحاجة إلى "وضع أيديهم على عجلة القيادة وأعتقد أن الناس بدأوا ينظرون من الخارج نحو إسرائيل ويسألون أنفسهم ماذا حدث لهذا البلد الذي يضم أشخاصا أذكياء جدا ويقودهم الآن بعض البلهاء؟".

وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية مكثفة بسبب حربها في غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني وتشريد ما يقرب من مليوني شخص منذ هجمات "حماس".

وأصرت إسرائيل مرارا وتكرارا على أن حربها ليست ضد الفلسطينين، بل ضد مقاتلي "حماس" الذين يحتجزون أكثر من 130 رهينة في ظروف مزرية في منطقة الحرب، وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن السياسيين الذين يطالبونه بالتنحي يطالبون في الأساس بدولة فلسطينية.