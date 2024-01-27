نشر السبت ، 27 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، الجمعة، إن مدمرة أمريكية تستجيب لنداء استغاثة من ناقلة نفط مشتعلة في خليج عدن.

وأضاف المسؤول أن المدمرة يو إس إس كارني تستجيب لنداء من ناقلة النفط البريطانية مارلين لواندا التي تعرضت لهجوم حوثي.

وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن الهجوم، قائلين، في بيان، إنهم أطلقوا صواريخ باتجاه "ناقلة النفط البريطانية ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا ودعما للشعب الفلسطيني".

وذكرت مجموعة ترافيجورا للسلع أن ناقلة النفط اشتعلت فيها النيران في خليج عدن بعد أن أصيبت بصاروخ.

وأضافت شركة ترافيجورا، التي لها مكاتب في بريطانيا، أنها تراقب الوضع وأن السفن العسكرية في المنطقة "تقدم المساعدة".

ولم تعلق الحكومة البريطانية بعد على الهجوم.

وفي وقت سابق من الجمعة، أسقطت المدمرة الأمريكية صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون واستهدف المدمرة الأمريكية، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية، ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم على المدمرة.