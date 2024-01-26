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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم المتمردين الحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع، أن قوات الحوثيين استهدفت سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية مما أدى إلى احتراقها، حسبما نقلت عنه وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التابعة للحوثيين.

وقال العميد يحيى سريع في بيان، مساء الجمعة، إن "القوات البحرية التابعة للحوثيين نفذت عملية استهداف للسفينة النفطية البريطانية (مارلين لواندا) MARLIN LUANDA في خليج عدن، وكانت الإصابة مباشرة ما أدَّى إلى احتراقها"، بحسب البيان.

وأشار المتحدث باسم الحوثيين المدعومين من إيران إلى أن "عملية الاستهداف للسفينة النفطية البريطانية، تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطينيّ وضمن الرد على العدوان الأمريكي- البريطاني على اليمن"، حسب وصفه.

وأكد يحيى سريع أن "القوات المسلحة اليمنية، مستمرة في عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضدَّ السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى (الموانئ الإسرائيلية) حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة"، طبقا لما أوردت وكالة "سبأ".