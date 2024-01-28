دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي للصفدي مع مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، حيث أكد الصفدي وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية أن "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطينيي يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة".

وشدد الصفدي على "ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، وترفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية".

وكان لازاريني قد حث في بيان سابق الدول على إعادة النظر في تعليق تمويلها للوكالة، قائلا إن "تسع دول أعلنت أنها ستسحب تمويلها مؤقتا للأونروا، بعد أن أعلنت الوكالة أنها فصلت موظفين يُزعم تورطهم في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول".

ولم تنشر الحكومة الإسرائيلية تفاصيل الأدلة المتعلقة بالتورط المزعوم لموظفي الأونروا السابقين في الهجمات.