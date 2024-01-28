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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي عن تفاصيل إضافية حول استهداف جماعة الحوثي في اليمن للسفينة مارلين لواندا بصاروخ باليستي أدى إلى اشتعال حريق فيها.

Credit: Indian Navy

وقالت القيادة المركزية في بيان: "قام الحوثيون المدعومين من إيران بالأمس باستهداف سفينة ام/ڤي مارلين لواندا التي ترفع علم جزر مارشال والعائدة ملكيتها الى برمودا، بصاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن. تقوم سفينة مارلين لواندا بنقل شحنة من مادة النفثا للاستخدام التجاري، وهو خليط هيدروجيني سائل شديد الاشتعال.."

Credit: Indian Navy

وتابعت: "في أعقاب الهجوم الصاروخي، اندلع حريق كبير في إحدى عنابر الشحن. استجابت كل من المدمرة يو أس أس كارني (DDG 64)، والفرقاطة البحرية الفرنسية FS Alsace )(D656، والفرقاطة البحرية الهندية( (INS Visakhapatnam DD66 بصورة سريعة، حيث قاموا بتزويد مواد ضرورية ومهمة لمكافحة الحرائق ومساعدة الطاقم المدني، الذي استنفدت قدرته على مكافحة الحرائق. ويتكون الطاقم متعدد الجنسيات، الذي عرّض الحوثيون حياته للخطر، من 22 هنديًا وبنغلاديشي واحد".

Credit: Indian Navy

وأضافت: "بفضل هذا الرد السريع من قبل القوات البحرية الأمريكية والهندية والفرنسية، تم إخماد الحريق الآن. لم تقع إصابات في الهجوم، ولا تزال السفينة صالحة للإبحار، حيث عادت إلى مسارها السابق.. جزيل الشكر لشركائنا في القوات البحرية المشتركة على عملهم الجماعي الرائع في البحر، والذي أدى إلى تجنب كارثة هددت الأرواح وصلاحية السفينة للإبحار بالإضافة الى تجنب أضرار بيئية كبيرة".

Credit: Indian Navy

وأردفت: "لا علاقة لهذه الأعمال غير القانونية بالنزاع في غزة. وليس للسفينة ولا لطاقمها أي علاقة بإسرائيل. يقوم الحوثيون بإطلاق النار بشكل عشوائي في البحر الأحمر، مستهدفين السفن والتي تؤثر تباعاً على أكثر من 40 دولة حول العالم".