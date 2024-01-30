دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن "استقلال الجنوب" في اليمن هو الحل الوحيد الكفيل بتحقيق الأمن والاستقرار في مضيق باب المندب، واتهم واشنطن بأنها "وضعت كل قوتها لمنع سقوط الحوثي" في السابق.

وقال خلفان عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "وضعت أمريكا كل قوتها لمنع سقوط الحوثي عندما كانت قوات التحالف على بعد 700 متر من ميناء الحديدة...اليوم متورطة معه".

وتابع نائب رئيس شرطة دبي: "استقلال الجنوب وحده كفيل بتحقيق الأمن والاستقرار في باب المندب".

وختم خلفان تدوينته بالقول: "فهل تفهم أمريكا ذلك...لعل وعسى"، حسب قوله.

ويشهد مضيق باب المندب توترات متصاعدة في ظل الضربات المتبادلة بين أمريكا وبريطانيا من جهة والحوثيين من جهة أخرى.