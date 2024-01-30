(CNN)-- أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، مواصلته تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على الرغم مما وصفه بـ"الادعاءات الخطيرة للغاية" ضد العديد من موظفي الوكالة.

وقال الاتحاد، في بيان، إن مسؤول سياسته الخارجية، جوزيب بوريل، أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الادعاءات الخطيرة للغاية ضد عدد من موظفي الأونروا".

واختارت العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وألمانيا ورومانيا وهولندا، تعليق تمويلها مؤقتا للأونروا في أعقاب ادعاءات إسرائيل، الأسبوع الماضي، بأن العديد من موظفي الوكالة متورطون في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، السبت، إن أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة قد اتخذت إجراءات بالفعل وأن هناك مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين وشيكة.

وأضاف أن الوكالة اتخذت "إجراءات فورية" بإنهاء عقود الموظفين المشتبه في تورطهم في هجوم 7 أكتوبر.

وفي البيان الصحفي للاتحاد الأوروبي، أثنى بوريل على "الإجراءات السريعة والحاسمة" التي اتخذتها الوكالة عندما تلقت الادعاءات المتعلقة بموظفيها، وقال بوريل إنه إذا وجد تحقيق الوكالة أن مزاعم إسرائيل صحيحة "يجب محاسبة المسؤولين".

وقال بوريل لغوتيريش، بحسب البيان، إن الاتحاد الأوروبي "سيواصل مساعدته الأساسية للفلسطينيين في غزة باعتباره أحد أكبر المانحين للقطاع".

وجاء في البيان للكتلة أن "دور الأونروا حيوي في الظروف الحالية في غزة. هناك مليوني شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة التي تقدمها الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى".

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أنه على الرغم من أن التزامات الاتحاد بتمويل الأونروا قد تم الانتهاء منها بالفعل، إلا أن قرارات التمويل المستقبلية "سيتم تحديدها بناء على نتائج التحقيق".