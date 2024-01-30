غزة: استعادة 100 جثة مجهولة الهوية من إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يدعي أنه دمر مقبرة بني سهيلة في غزة بسبب نشاط حماس.. CNN لا تستطيع العثور على الأدلة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ذكرت هيئة معابر غزة أن إسرائيل أعادت 100 جثة مجهولة الهوية إلى القطاع.

وقال هشام عدوان، المتحدث باسم هيئة المعابر، لشبكة CNN، إنه "تم تسليم 100 جثة مجهولة الهوية من الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم صباح الثلاثاء في حاوية".

وأضاف أن الجثث تم نقلها من قطاع غزة، ومن المحتمل أن يكون بعضها قد تم نقله من المقابر في غزة.

وفي وقت سابق، أفادت CNN أن الجيش الإسرائيلي جرّف ما لا يقل عن 16 مقبرة في هجومه البري في غزة، مما أدى إلى تدمير شواهد القبور، وقلب التربة، وفي بعض الحالات، استخراج الجثث.

وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، حيث تصاعد القتال مؤخرًا، دمرت القوات الإسرائيلية مقبرة، وأخرجت الجثث فيما قال الجيش الإسرائيلي لـCNN، إنه جزء من البحث عن رفات الرهائن الذين احتجزتهم "حماس" خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتم دفن الجثث التي أُعيدت، الثلاثاء، في وقت لاحق في منطقة مفتوحة في رفح جنوب قطاع غزة.

وردًا على سؤال من CNN، قال الجيش الإسرائيلي إن جثث حوالي 100 فلسطيني أُعيدت إلى غزة بمجرد التأكد من أنها ليست جثث رهائن إسرائيليين.

وأضاف الجيش أنه "ملتزم بتنفيذ مهمته العاجلة المتمثلة في إنقاذ الرهائن والعثور على جثث الرهائن المحتجزين في غزة وإعادتها".