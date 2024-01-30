مجددًا.. متظاهرون إسرائيليون يعترضون طريق شاحنات مساعدات متجهة إلى غزة

نشر الثلاثاء ، 30 يناير / كانون الثاني 2024

شاهد.. دخول أدوية ومساعدات إلى غزة ضمن اتفاق بين حماس وإسرائيل

"لا توجد رعاية صحية ولا عيادات ولا لقاحات".. حوامل وأمهات غزة يكافحن من أجل الحصول على الرعاية الكافية

(CNN)-- اعترض متظاهرون إسرائيليون مرة أخرى الشاحنات التي تحمل مساعدات إلى غزة، مُطالبين بعدم تسليم المساعدات الإنسانية إلا مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وعبر نشطاء حركة "تساف 9" حواجز الشرطة للوصول إلى معبر نيتسانا، حيث يتم تفتيش شاحنات المساعدات قبل إرسالها إلى رفح للعبور إلى غزة.

وتتكون الحركة من عائلات الرهائن، والجنود القتلى، وجنود الاحتياط المسرحين، والمدنيين الإسرائيليين النازحين.

وقال الموقع الإلكتروني لـ"تساف 9"، صباح الثلاثاء، إن المعبر مغلق أمام حركة المرور و"لا تمر شاحنة إمدادات واحدة لحماس"، وذكرت امرأة قُتل شقيقها في قطاع غزة: "لن تدخل أي شاحنة حتى يعود آخر المختطفين".

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الشرطة الإسرائيلية أو الوكالة التي تدير نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي الأسبوع الماضي، عطل المتظاهرون مرور المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن منطقة عسكرية مغلقة.