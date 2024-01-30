الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

مجددًا.. متظاهرون إسرائيليون يعترضون طريق شاحنات مساعدات متجهة إلى غزة

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)-- اعترض متظاهرون إسرائيليون مرة أخرى الشاحنات التي تحمل مساعدات إلى غزة، مُطالبين بعدم تسليم المساعدات الإنسانية إلا مقابل إطلاق سراح الرهائن.

قد يهمك أيضاً

نظمتها عائلات الرهائن.. احتجاجات في إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة مجددًا

وعبر نشطاء حركة "تساف 9" حواجز الشرطة للوصول إلى معبر نيتسانا، حيث يتم تفتيش شاحنات المساعدات قبل إرسالها إلى رفح للعبور إلى غزة.

وتتكون الحركة من عائلات الرهائن، والجنود القتلى، وجنود الاحتياط المسرحين، والمدنيين الإسرائيليين النازحين.

وقال الموقع الإلكتروني لـ"تساف 9"، صباح الثلاثاء، إن المعبر مغلق أمام حركة المرور و"لا تمر شاحنة إمدادات واحدة لحماس"، وذكرت امرأة قُتل شقيقها في قطاع غزة: "لن تدخل أي شاحنة حتى يعود آخر المختطفين".

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الشرطة الإسرائيلية أو الوكالة التي تدير نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي الأسبوع الماضي، عطل المتظاهرون مرور المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن منطقة عسكرية مغلقة.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.