(CNN)-- يمثل الهجوم الذي وقع الأحد تصعيدًا كبيرًا، بعد أن شن ما يقرب من 165 هجومًا على القوات الأمريكية وقوات التحالف منذ 17 أكتوبر، الأمر الذي زاد المخاوف بشأن اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط، بينما تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها توترات متصاعدة على جبهات متعددة. وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن ست هجمات وقعت منذ يوم الجمعة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة يوم الأحد وهجوم متعدد الصواريخ على قاعدة الشدادي في سوريا صباح الاثنين.

في حين شنت الميليشيات المدعومة من إيران هجمات مستمرة على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا – مما أدى إلى إصابة خطيرة واحدة وعشرات آخرين وصفها المسؤولون بأنها طفيفة إلى حد ما – اتخذت الولايات المتحدة أيضًا إجراءات ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بسبب هجماتهم على السفن التجارية. وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل حملتها في غزة ضد حماس، وتشن هجمات على حزب الله في لبنان.

الإجماع هو أن مجموعة ميليشيا مدعومة من إيران تقف وراء الهجوم المميت بطائرة بدون طيار، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تحديد المجموعة المسؤولة على وجه التحديد. وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي لقناة CNN يوم الاثنين، “إن البيت الأبيض يعتقد أن “الجماعة كانت مدعومة من كتائب حزب الله، وهي إحدى المجموعات الرئيسية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا".

مع تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة، إليكم خريطة توضح المناطق التي توجد فيها إيران أو حلفاؤها، وتمركز القوات الأمريكية وحيث أجرى الجانبان عمليات عسكرية منذ بداية الحرب القائمة ما بين إسرائيل وحماس.