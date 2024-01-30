(CNN)-- انضمت نيوزيلندا إلى قائمة الدول التي أعلنت وقف تمويل وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" في غزة، بعد أن اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالتورط في هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتتبرع نيوزيلندا بحوالي مليون دولار نيوزيلندي (حوالي 613,000 دولار أمريكي) للأونروا سنويًا.

وقامت الولايات المتحدة و13 من حلفائها بتعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في أعقاب مزاعم إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حماس في 7 أكتوبر ، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وجرح 1200 آخرين، واحتجاز أكثر من 250 كرهائن.

وتضم القائمة المتزايدة التي أعلنت وقف تمويلها لوكالة الأونروا، نيوزيلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وأستراليا وفرنسا والنمسا وسويسرا وفنلندا وكندا ورومانيا وهولندا.

وكانت النرويج وأيرلندا وتركيا والسعودية من بين الدول التي قالت إنها لن تتوقف عن تمويل الأونروا، التي يعتمد عليها حوالي مليوني من سكان غزة للحصول على المساعدات في الإقليم المحاصر.

ولفهم مقدار حجم المساعدات السنوية التي تقدمه كل من الدول الممولة لوكالة الأونوروا، إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على حجم الالتزامات التي تعهدت بها الدول للمنظمة في عام 2022.