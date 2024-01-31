البيت الأبيض: بلينكن سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع

بلينكن لـCNN: لن نحظى بسلام دائم ما لم يتم تلبية التطلعات السياسية للفلسطينيين

بلينكن يوضح لـCNN تصريحه حول "الفجوة بين نية حماية المدنيين" وواقع ما يحدث في غزة

بلينكن من عمان: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس

(CNN) -- أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيسافر إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع.

وتم الإعلان عن الزيارة، من قبل منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في حدث للاتحاد اليهودي في واشنطن، فيما لم تعلن عنها وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال كيربي إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز التقى مع رئيسي الاستخبارات الإسرائيلية والمصرية ورئيس الوزراء القطري في أوروبا الأسبوع الماضي وأن منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك كان قد عاد من الدوحة في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف جون كيربي ردا على سؤال حول الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس": "سيعود وزير خارجيتنا إلى المنطقة في نهاية هذا الأسبوع".

