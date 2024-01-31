مصر.. النائب محمد أبو العينين يثير تفاعلا بتصريح "الناس برة بتسأل إزاي نعمل التجربة المصرية في بلادنا"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وكيل مجلس النواب المصري، النائب محمد أبو العينين، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات قال فيها إن "الناس برة بتسأل إزاي نعمل التجربة المصرية".

تصريحات أبو العينين أتت خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد حيث قال في تعليق على لقائه رئيس غانا: "عايز أقول لك اللقاء نصه كان حديث عن الرئيس وعن تجربة مصر وعايز أقول إن التقدير لمصر تشعر فيه خارج مصر تشعر إزاي الناس شايفينا وشايفين التجربة المصرية.."

وتابع قائلا: "كمية التقدير للتجربة المصرية حتى الحديثة وأد إيه الخطوات الي نحن بنعملها متشافة وموقرة وتجربة الناس بتتساءل عن التجربة دي تتعمل تاني إزاي في بلادهم.."

وعلق نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، على التصريحات المتداولة بتدوينة نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: " حقيقي سؤال وجيه للغاية".

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