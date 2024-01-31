(CNN)- قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، الأربعاء، إن السعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران ومصر أكدوا انضمامهم إلى تكتل بريكس.

وأعلنت باندور ذلك خلال إحاطة إعلامية تناولت مجموعة واسعة من القضايا.

وفي أغسطس/آب 2023، دعت مجموعة بريكس ما مجموعه ست دول لتنال عضوية التكتل الكاملة.

وفي حين أكدت خمس من الدول الست أنها ستنضم للتكتل، قالت الأرجنتين إنها لن تنضم، قبل أيام من بدء سريان العضوية في 1 يناير/كانون الثاني 2024.

حاليًا، تضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وبينما أكدت السعودية عضويتها، فإنها تجد نفسها الآن في نفس الكتلة الاقتصادية، حيث الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

ويثير توسع تكتل بريكس احتمالية التخلي عن الدولرة، وهي عملية يتحول الأعضاء من خلالها تدريجيًا إلى استخدام عملات أخرى بدلا من الدولار الأمريكي في التجارة. وكانت دول بريكس تتحدث أيضًا عن عملة مشتركة، وهي فكرة وصفها محللون بأنها غير عملية و"غير مرجحة" في المستقبل القريب.