(CNN)-- أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بيانا ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة على 4 إسرائيليين بسبب "أعمال عنف في الضفة الغربية".

وقال البيان إن "إسرائيل تعمل ضد جميع منتهكي القانون في كل مكان، لذا لا مجال لاتخاذ إجراءات استثنائية في هذا الصدد"، مضيفا أن "الأغلبية المطلقة من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية مواطنون ملتزمون بالقانون".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الخميس، عن أول حزمة من العقوبات بموجب أمر تنفيذي جديد يستهدف مرتكبي "أعمال العنف" في الضفة الغربية.

وتستهدف العقوبات الجديدة 4 مواطنين إسرائيليين حيث تمنعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "يجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه"، وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لتعزيز أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين، وهي ملتزمة بسلامة وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".