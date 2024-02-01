مسؤولة أمريكية: لسنا على علم بأي رد نهائي من "حماس" بشأن الصفقة الجديدة

"لن تجلسوا هنا بينما يموتون هناك".. عائلات الرهائن في غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلي

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(CNN) -- ذكرت مسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أنها ليست على علم بأي رد نهائي من حركة "حماس" على المقترح بشأن صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، ووقف دائم للقتال.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، في مؤتمر صحفي: "لست على علم بأي رد نهائي من حماس، وأعتقد أننا ما زلنا في مرحلة المداولات".

وأضافت أن "صفقة الرهائن المحتملة هي نقطة انطلاق حاسمة نحو إنهاء الصراع".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيعود إلى المنطقة في الأيام المقبلة حيث يظل المضي قدما في الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" أولوية قصوى للإدارة الأمريكية.

وكانت "حماس" أعلنت في بيان، الثلاثاء، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية "يقوم بدراسة المقترح وتقديم رده عليه على أساس أن الأولوية هي وقف العدوان والهجوم الغاشم على غزة واستكمال عملية السلام، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع"، وفقا للبيان.