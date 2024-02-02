إدارة بايدن توضح موقفها من فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنه لا توجد حاليا خطط لاستهداف أي مسؤولين إسرائيليين بعقوبات اقتصادية، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية عن أمر تنفيذي جديد يستهدف 4 إسرائيليين متهمين بارتكاب "أعمال عنف" في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين: "لا توجد خطط لاستهداف المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين بالعقوبات في الوقت الحالي".

وكان موقع "أكسيوس" ذكر، الخميس، أن الإدارة الأمريكية فكرت في فرض عقوبات على بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، وكلاهما دافعا عن النقل الجماعي للفلسطينيين من غزة لإفساح المجال أمام المستوطنين الإسرائيليين.

واتخذ بن غفير خطوات لتسليح المدنيين الإسرائيليين في أعقاب هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تعهد بتقديم 10000 بندقية للبلدات والمدن في جميع أنحاء إسرائيل، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.