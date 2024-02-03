دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--شنت الولايات المتحدة ضربات جوية كبيرة على 85 هدفًا في سبعة مواقع في العراق وسوريا، الجمعة، في بداية ما سيكون على الأرجح سلسلة من الضربات الأمريكية واسعة النطاق على الميليشيات المدعومة من إيران والتي نفذت هجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وجاءت الضربات الانتقامية - التي استمرت 30 دقيقة وكانت ناجحة، وفقًا للبيت الأبيض - ردًا على غارة بطائرة بدون طيار شنها مسلحون مدعومون من إيران على موقع عسكري أمريكي في الأردن، الأحد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة 40 آخرين.

وقال مسؤول دفاعي لشبكة CNN إن قاذفات القنابل من طراز B-1، وهي قاذفات ثقيلة بعيدة المدى يمكنها حمل أسلحة دقيقة وغير دقيقة، استخدمت في العمليات، وقال سيمز، الجمعة، إن القاذفات حلقت في "رحلة واحدة بدون توقف" من الولايات المتحدة، "كل ذلك تم تعزيزه من خلال قيادة النقل لدينا وقدرتنا على التزود بالوقود والسير على طول الطريق".

تحمل الطائرة B-1 متعددة المهام أكبر حمولة تقليدية من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة في مخزون القوات الجوية، وهي العمود الفقري لقوة القاذفات بعيدة المدى الأمريكية.

تم تطوير B-1A في البداية في السبعينيات كبديل للطائرة B-52. ومن ثم صنعت طائرة B-1B النسخة المحسنة التي بدأتها إدارة ريغان في عام 1981. تحمل الطائرة B-1B ما يقرب من 50 رقمًا قياسيًا عالميًا من حيث السرعة والحمولة والمدى ووقت الصعود في فئتها. اعترفت الرابطة الوطنية للملاحة الجوية بالطائرة B-1B لإكمالها واحدة من أكثر 10 رحلات جوية لا تنسى في عام 1994. وقد أصبحت أحدث السجلات رسمية في عام 2004.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة سريعة على الخصائص العامة للقاذفة B1 الأمريكية.