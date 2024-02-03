(CNN) -- طلبت روسيا السبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا، وفقا لما قالته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس).

ونفذت الولايات المتحدة غارات جوية كبيرة على 85 هدفاً في سبعة مواقع في العراق وسوريا، الجمعة، رداً على غارة طائرة بدون طيار في الأردن أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وقالت زاخاروفا إن روسيا تدين "هذا العمل الصارخ الجديد للعدوان الأمريكي البريطاني ضد دولتين لهما سيادة. ونسعى إلى دراسة عاجلة للوضع الناشئ من خلال مجلس الأمن الدولي"، حسبما نقلت تاس.

وأشارت زاخاروفا أيضا إلى أن الضربات الجوية الأمريكية "أظهرت مرة أخرى للعالم الطبيعة العدوانية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وتجاهل واشنطن التام للقانون الدولي".

ووفقًا لتقرير "تاس"، من المقرر عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالضربات الأمريكية على العراق وسوريا في 5 فبراير/شباط.

ولم تنشر الأمم المتحدة بعد تفاصيل تؤكد انعقاد الجلسة الطارئة بشأن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا.