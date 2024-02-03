كيف رد العراق وسوريا على الضربة الأمريكية؟

(CNN)-- حذرت سوريا من أن الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع مختلفة في العراق وسوريا في وقت متأخر، الجمعة، "تؤجج الصراع في الشرق الأوسط بطريقة خطيرة للغاية".

التعليق السوري على الضربة الأمريكية:

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، السبت، إن "سوريا تدين هذا الانتهاك الأميركي السافر، وترفض بشكل قاطع كافة الذرائع والأكاذيب التي تروّجها الإدارة الأميركية لتبرير هذا الهجوم".

وقال الجيش السوري إن الضربات تسببت في "أضرار جسيمة" وقتلت مدنيين وعسكريين. ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا أو طبيعتهم.

التعليق العراقي على الضربة الأمريكية:

وفقًا لمسؤولين أمنيين عراقيين، أصابت الضربات الأمريكية منشآت يستخدمها الحشد الشعبي بالقرب من الحدود العراقية السورية.

وردد المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، يحيى رسول في بيان، السبت، تحذيرات سوريا من أن الضربات يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة، قائلا: "الضربات تعتبر انتهاكا للسيادة العراقية وتقوض جهود الحكومة العراقية، وتشكل تهديدا قد يجر العراق والمنطقة إلى عواقب غير مرغوب فيها، وستكون نتائجها وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ضربت 85 هدفا في 7 مواقع في العراق وسوريا، الجمعة، ردا على غارة قاتلة بطائرة بدون طيار شنها مسلحون مدعومون من إيران على موقع عسكري أمريكي في الأردن، الأحد.