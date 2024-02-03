(CNN) – أكد مسؤول أمريكي رفيع لـCNN أن الأردن يشارك في العمليات ضد أهداف لميليشيات مدعومة من إيران، في حين رفض ممثل للحكومة الأردنية التعليق على هذه المعلومات.

من جانبها، نشرت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية تصريحات لمصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني قال فيها: "سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأميركية داخل الأراضي العراقية".

وقال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، الجمعة، إن الولايات المتحدة بدأت في شن ضربات على أهداف لميليشيات مدعومة من إيران في العراق وسوريا.

وأضاف المسؤولون أن هذه الضربات "بداية لما سيكون على الأرجح سلسلة من الضربات الأمريكية واسعة النطاق على الميليشيات التي نفذت هجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وجاءت الضربات الانتقامية ردا على غارة بطائرة بدون طيار شنها مسلحون مدعومون من إيران على موقع عسكري أمريكي على حدود الأردن، الأحد، مما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.