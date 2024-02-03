أمريكا تنفذ ضربات ضد طائرات بدون طيار للحوثيين في اليمن وخليج عدن

(CNN) -- نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد عدة طائرات بدون طيار كان يستعد الحوثيون في اليمن لإطلاقها الجمعة وأسقطت السفن الأمريكية أيضًا عدة طائرات بدون طيار في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية.

وتأتي الضربات في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة استهداف قدرات الطائرات بدون طيار الحوثية في محاولة لحماية طرق الشحن في المنطقة، بعد أن شنت واشنطن ضربات جوية ضد الميليشيات الأخرى المدعومة من إيران في العراق وسوريا الجمعة.

واستهدفت ضربات الجمعة طائرة بدون طيار فوق خليج عدن في الصباح، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها حددت الطائرة بدون طيار على أنها قادمة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

في وقت لاحق، شنت الولايات المتحدة ضربات ضد أربع طائرات بدون طيار للحوثيين الذين كانوا يستعدون لإطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الجماعة في اليمن ثم سبع طائرات بدون طيار أخرى كانت تطير فوق البحر الأحمر.

وتم إطلاق الضربات من حاملتي الطائرات "يو إس إس كارني" و"يو إس إس لابون" باستخدام طائرات F/A-18 من مجموعة "دوايت دي أيزنهاور كاريير سترايك".