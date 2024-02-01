مصادر تكشف لـCNN تفاصيل هجوم جديد للحوثيين على مدمرة أمريكية

كيف سيؤثر إعادة تصنيف الحوثيين كـ"إرهابيين دوليين مصنفين تصنيفا خاصًا" وما الفرق الذي سيحدثه ذلك؟

البيت الأبيض مُحذرًا: قد يكون هناك رد انتقامي من قبل الحوثيين

(CNN) -- قال 4 مسؤولين أمريكيين، لشبكة CNN، إن صاروخ كروز أطلقه الحوثيون، مساء الثلاثاء، اقترب من مدمرة أمريكية قبل أن يتم إسقاطه، وهو أدث هجوم للحوثيين على سفينة حربية أمريكية.

وأضاف المسؤولون أن المدمرات الأمريكية اعترضت في الماضي هذه الصواريخ في المنطقة على مسافة 8 أميال أو أكثر لكن المسؤولين قالوا إن المدمرة USS Gravely اضطرت إلى استخدام نظام (CIWS) لأول مرة منذ أن بدأت الولايات المتحدة في اعتراض صواريخ الحوثيين أواخر العام الماضي، والذي نجح في إسقاط الصاروخ.

يذكر أن نظام (CIWS) مصمم للاعتراض الصواريخ قريبة المدى، وهو أحد الخطوط الدفاعية النهائية التي تهدف إلى إسقاط الصاروخ عندما تفشل الأنظمة الأخرى في اعتراضه.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على التهديد الذي يواصل الحوثيون تشكيله على السفن البحرية الأمريكية والشحن التجاري في البحر الأحمر، على الرغم من الضربات الأمريكية والبريطانية المتعددة على البنية التحتية للحوثيين داخل اليمن.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام فقط من مقتل 3 جنود أمريكين في هجوم بطائرة بدون طيار شنه مسلحون مدعومون من إيران على قاعدة أمريكية في الأردن.