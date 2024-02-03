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هل ستضرب إدارة بايدن أهدافا داخل إيران؟.. مسؤول أمريكي يجيب CNN

الشرق الأوسط
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هل ستضرب إدارة بايدن أهدافا داخل إيران؟.. مسؤول أمريكي يجيب CNN
صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي جو بايدن Credit: Drew Angerer/Getty Images

(CNN)-- أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لشبكة CNN، الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تضرب أهدافا داخل إيران، بل ستركز فقط على الأهداف خارجها.

وأضاف المسؤول أن المسؤولين الأمريكيين عرفوا منذ بضعة أيام أن الضربات على أهداف لمليشيات تابعة لإيران في العراق وسوريا ستحدث الليلة.

وكان من الممكن أن يشكل ضرب أهدافا داخل إيران تصعيدا هائلا. 

وعن توقيت شن الضربات قال المسؤول إنه كان يرتبط بالعديد من العوامل، بما في ذلك الطقس.

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ومن جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، إن غارات جوية كانت ضد الميليشيات التابعة لـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني.
 

وأضافت: "ضربت الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة أكثر من 85 هدفا، حيث استخدمت أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه".

وتابعت:  "تشمل المرافق التي تم قصفها مراكز القيادة والسيطرة والاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن الطائرات بدون طيار، والمرافق اللوجستية للميليشيات".

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