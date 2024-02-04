(CNN) -- انتقد الحوثيون في اليمن، الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، محذرين من أن مثل هذا "العدوان" لن يؤدي إلى أي نتائج إيجابية للدول المعنية بل "سيزيد" من القضايا والمشاكل الإقليمية، وفقا لبيان نشره المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، عبر قناته على تلغرام الأحد.

وقال عبدالسلام: " استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا لن يحقق للمعتدين أي هدف، بل يزيد من مآزقهم ومشاكلهم على مستوى المنطقة".

وأضاف المتحدث باسم الحوثيين قائلا: "قرار اليمن بمساندة غزة ثابت ومبدئي ولن يتأثر بأي اعتداء".

وتابع عبدالسلام قائلا: " وبشأن القدرات اليمنية العسكرية نحب أن نؤكد أنها ليس من السهل تدميرها وقد أعيد بناؤها في ظل سنوات حرب قاسية".

وطالب المتحدث باسم الحوثيين أمريكا وبريطانيا بالضغط على إسرائيل لوقف حملتها العسكرية في قطاع غزة.

وختم عبدالسلام قائلا: "يجب التأكيد أن الغارات العدوانية سواء على بلدنا أو على العراق وسوريا سوف تزيد من كراهية الشعوب وتوحدها ضد الوجود الاستعماري الأمريكي في المنطقة"، حسب قوله.