(CNN)-- شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف الحوثيين في اليمن من منصات جوية وسطحية – بما في ذلك طائرات F / A-18 – على أكثر من 30 هدفًا في 13 موقعًا، وفقًا للمسؤولين.

ونفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الضربات بدعم من عدة دول أخرى، بحسب بيان مشترك صدر، السبت.

وجاء في البيان الصادر عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا والإمارات العربية المتحدة، أن "ضربة اليوم استهدفت على وجه التحديد المواقع المرتبطة بمنشآت تخزين الأسلحة المدفونة بعمق التابعة للحوثيين، وأنظمة الصواريخ ومنصات الإطلاق، وأنظمة الدفاع الجوي، والرادارات".

وقال الحوثيون إن الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية قصفت عدة محافظات في اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن مدمرتين أمريكيتين أطلقتا صواريخ توماهوك كجزء من الضربات، وأن حاملتي الطائرات USS Gravely وUSS Carney أطلقتا صواريخ كروز للهجوم الأرضي وشاركت أيضًا طائرات مقاتلة من طراز F/A-18 من حاملة الطائرات USS Dwight D. Eisenhower.

وتأتي الضربات على مدار أيام متتالية في الوقت الذي تعهدت فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن برد "متعدد المستويات" على هجوم بطائرة بدون طيار أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة أكثر من 40 في نهاية الأسبوع الماضي.