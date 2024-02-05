المرشد الإيراني يُطالب العالم الإسلامي بـ"ضربة حاسمة" ضد إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في ظل الضربات الأمريكية ضد الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في عدد من الدول العربية، وفي ضوء الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، دعا المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الدول الإسلامية إلى "توجيه ضربة حاسمة" ضد إسرائيل.

ونشرت الصفحة الموثقة لخامنئي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، تدوينة دعا فيها العلماء والساسة والصحفيين في العالم الإسلامي إلى دفع حكوماتهم نحو توجيه ضربة "حاسمة" لإسرائيل عبر قطع العلاقات الاقتصادية.

وكتبت صفحة المرشد الإيراني الأعلى، البالغ من العمر 84 عاما: "يجب على العلماء والسياسيّين والصحافيّين في العالم الإسلامي أن يُطلقوا مطلباً عامّاً في أوساط الناس حتى تُجبر حكوماتهم على توجيه ضربة حاسمة إلى الكيان الصهيوني"، حسب قوله.

وأضاف خامنئي في المنشور نفسه: "لا نطالب بأن يخوضوا الحرب، لكنّهم قادرون على قطع العلاقات الاقتصاديّة"، على حد قوله.

وفي سياق متصل، كانت أمريكا قد وجهت ضربات عسكرية ضد الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في العراق وسوريا، ردا على هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في الأردن أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

وصعدت الجماعات المدعومة من إيران هجماتها ضد القواعد الأمريكية منذ اندلاع الصراع في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس"، وخصوصا مع زيادة كثافة الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع.