تحليل للقطات الأقمار الصناعية: تضرر 50% إلى 61% من جميع مباني غزة

(CNN)-- يشير تحليل للقطات الأقمار الصناعية الذي أجراه باحثون في مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك، وجامعة ولاية أوريغون إلى أن ما بين 50% و61% من جميع المباني في قطاع غزة قد تضررت حتى 29 يناير/ كانون الثاني 2024.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي تسيطر عليها حماس في غزة، أن ما لا يقل عن 27,365 شخصًا قُتلوا، وأُصيب 66,630 آخرون في منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والهجوم الإسرائيلي الذي تلى ذلك.

وتأثرت 20 منشأة للمياه والصرف الصحي، وتضررت 390 منشأة تعليمية، بينما تعرض أكثر من 183 مسجدًا و3 كنائس على الأقل لأضرار ملموسة.

وفي الوقت نفسه، عمل سلاح الجو الملكي الأردني مع سلاح الجو الهولندي، الأحد، على إسقاط مساعدات وإمدادات طبية جوًا بنجاح مرتين في محيط المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة، بحسب مسؤولين في كلا البلدين.

وشمل الإسقاط الجوي إمدادات إنسانية وطبية، تم تسليمها باستخدام مظلات موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بحسب بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية، الأحد.

وأكدت وزارة الدفاع الهولندية نجاح المهمة الإنسانية، وقال الشيف خوسيه أندريس، مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي غير الحكومية، إنه كان أيضًا جزءًا من هذا الجهد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات الجوية الفرنسية والأردنية 7 أطنان من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى مستشفى ميداني آخر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه حجم الدمار والضرر المحتمل في المناطق السكنية والأحياء البشرية والبنية التحتية في قطاع غزة حتى 29 يناير.