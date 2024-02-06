(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الاثنين، في بيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد حزمة مساعدات مستقلة لإسرائيل.

وأضاف البيان: "أمضت الإدارة أشهرا في العمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للتوصل إلى اتفاقية أمنية وطنية تؤمن الحدود وتوفر الدعم لشعبي أوكرانيا وإسرائيل، مع توفير المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين المتضررين من الصراعات في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "بدلا من العمل بحسن نية لمعالجة تحديات الأمن القومي الأكثر إلحاحا، فإن مشروع القانون هذا يعد مناورة سياسية أخرى".

وأكد بيان البيت الأبيض على أن "أمن إسرائيل يجب أن يكون مقدسا، وليس لعبة سياسية"، ووصف مشروع القانون بأنه "خدعة لا تفعل شيئا لتأمين الحدود، ولا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وتفشل في دعم أمن المعابد اليهودية والمساجد والأماكن العبادة، ويمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين، وغالبيتهم من النساء والأطفال".

وكما ذكرت شبكة CNN سابقا، فقد وعد رئيس مجلس النواب مايك جونسون بطرح مشروع القانون المتعلق بإسرائيل هذا الأسبوع، لكنه واجه بعض الانتقادات من اليمين واليسار.