نشر الجمعة ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN)-- تخطت الإدارة الأمريكية للمرة الثانية هذا الشهر الكونغرس للموافقة على بيع معدات عسكرية بقيمة 150 مليون دولار لإسرائيل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس بأنه اتخذ قرارا طارئا بالموافقة على الفور على بيع بنادق (إم107) عيار 155 ملليمترا والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل.

وأضاف: "نظرا لضرورة الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونغرس بأنه مارس سلطته المفوضة لتحديد حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية".

وتابع المتحدث أن العناصر الإضافية أضيفت إلى المبيعات السابقة، مما "رفع القيمة الإجمالية للبيع إلى 147.5 مليون دولار".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سارعت الإدارة الأمريكية إلى بيع آلاف الذخائر لإسرائيل، متجاوزة فترة العشرين يوما المعتادة التي تُمنح للجان الكونغرس لمراجعة مثل هذا البيع.

وأرسلت وزارة الخارجية الأمريكية إعلانا طارئا إلى لجان الإشراف في الكونغرس بأنه سيتم تسليم أكثر من 13 ألف قذيفة دبابة إلى إسرائيل دون أي "مزيد من المعلومات أو التفاصيل أو الضمانات".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت: "ما زلنا واضحين مع حكومة إسرائيل بشأن ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتخاذ كل خطوة ممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".

وكانت الصفقة التي تبلغ قيمتها 106 ملايين دولار جزءا من طلب أكبر لبيع ما مجموعه 45 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل.