الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

الحوثيون: استهدفنا سفينة أمريكية وأخرى بريطانية في البحر الأحمر

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
الحوثيون: استهدفنا سفينة أمريكية وأخرى بريطانية في البحر الأحمر
Credit: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

(CNN) – أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر استهدفت إحداها سفينة أمريكية، والأخرى سفينة بريطانية، وأكدت أن ذلك يأتي في إطار "حق الرد على العدوان". 

ونشر الناطق باسم الجناح العسكري للحوثيين، يحيى سريع، بيانا جاء فيه: "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعونِ اللهِ تعالى عمليتينِ عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ الأولى استهدفت سفينةً أمريكيةً (Star nasia) ستار ناسياوالأخرى استهدفت سفينةً بريطانيةً(Morning Tide) مورنينق تايدوقد تم استهدافُ السفينتينِ بصواريخَ بحريةٍ مناسبة، وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرة)". 

قد يهمك أيضاً

الجيش الأمريكي يعلن استهداف زورقين مسيرين مفخخين للحوثيين

وأردف الحوثيون في بيانهم بالقول: "وستقومُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بتنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي، وذلك ضمنَ حقِّ الردِّ المشروعِ على العُدوانِ ودفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ وشعبهِ المجاهد"، وفقا لنص البيان. 

وأضافت الجماعة المدعومة من إيران في البيان نفسه  أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ على استمرارِ عملياتِها العسكريةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ حتى رفعِ الحصارِ وإيقافِ العدوانِ على الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة"، حسب قولها. 

بالمقابل، نشرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا، صباح الثلاثاء، جاء فيه: " في 5 فبراير/شباط، في حوالي الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة دفاعًا عن النفس ضد مركبتين سطحيتين غير مأهولتين متفجرتين للحوثيين". 

وأردفت القيادة المركزية: "حددت القوات الأمريكية المركبات المتفجرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تشكل تهديدا وشيكا للسفن الامريكية، والسفن التجارية في المنطقة. هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والسفن التجارية". 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.