الجيش الأمريكي يعلن استهداف زورقين مسيرين مفخخين للحوثيين

كيف سيؤثر إعادة تصنيف الحوثيين كـ"إرهابيين دوليين مصنفين تصنيفا خاصًا" وما الفرق الذي سيحدثه ذلك؟

(CNN) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الثلاثاء، استهداف زورقين مسيرين مفخخين للحوثيين بـ"ضربة دفاعية".

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "في حوالي الساعة 3:30 مساء الاثنين بتوقيت صنعاء، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة دفاعية عن النفس ضد زورقين مسيرين مفخخين للحوثيين".

وأضافت أن قواتها "حددت موقع الزورقين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وتابعت أن هذه الإجراءات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية".