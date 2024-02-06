وزير دفاع السعودية يلتقي رئيس الأركان الباكستاني.. والكشف عما ناقشاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني، الفريق أول ساهر شمشاد، الاثنين، في الرياض.

وكتب الأمير خالد بن سلمان على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "التقيت معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني الفريق الأول ساهر شمشاد".

وأردف وزير الدفاع السعودي قائلا: "استعرضنا العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بلدينا الشقيقين، وبحثنا أوجه التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، وناقشنا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وشنت كل من باكستان وإيران ضربات على أراضي كل منهما في تصعيد غير مسبوق للأعمال العدائية بين الجارتين، في وقت تصاعدت فيه التوترات بشكل حاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، في منتصف يناير/كانون الأول تقريباً.

واحتوى البلدان التصعيد العسكري ولم يتزايد نحو صدام مباشر بين الطرفين.