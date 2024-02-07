مصدر يوضح لـCNN أبرز ملامح رد "حماس" على صفقة الرهائن

شاهد.. دخول أدوية ومساعدات إلى غزة ضمن اتفاق بين حماس وإسرائيل

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(CNN)-- قال مصدر مطلع على المناقشات بشأن صفقة الرهائن المحتجزين في غزة، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن حركة "حماس" قدمت ردا "معقولا"، فهو لا يتضمن اثنين من أبرز مطالبها العلنية: "مغادرة الجنود الإسرائيليين غزة أوالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب".

وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الموجود في الشرق الأوسط للقاء قادة عدة دول، رد بشكل إيجابي بعد سماع مقترح "حماس"، وهو ما ردده بلينكن لاحقا في مؤتمر صحفي.

وفي بيان له الأسبوع الماضي، قال القيادي البارز في "حماس"، إسماعيل هنية، إن "مراجعة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار تقوم على أساس أن أي مفاوضات تؤدي إلى وقف كامل للعدوان".

وكان بلينكن في تصريحاته للصحفيين إلى أن العقبة التالية ستكون تقديم رد "حماس" إلى الحكومة الإسرائيلية.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا بأن الحرب الإسرائيلية لن تنتهي حتى يتم تحقيق "النصر الكامل على حماس"، والذي يتضمن قتل قيادة الحركة، وهو ما "سيستغرق وقتا - أشهرا وليس سنوات".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن تم إبلاغه لأول مرة برد "حماس" من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أخبر الوزير الأمريكي بأن "حماس" ردت قبل ساعة من الاجتماع معه.

ولاحقا ذكر رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثان أن بلاده تسلمت رد "حماس"، وأطلع مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية البيت الأبيض على الأمر.