السعودية تضع "شرطا" لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، إن بلادها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون "الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة".

وأضافت الوزارة، في بيان: "المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية بأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال، الثلاثاء، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد له أن المملكة لا يزال لديها "اهتمام قوي" بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه أوضح أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي ويجب أن يكون هناك "تسوية واضحة وذات مصداقية ومسار محدد زمنيًا لإقامة دولة فلسطينية".

والتقى بلينكن مع الأمير محمد بن سلمان لأكثر من ساعتين، الاثنين، في الرياض، ومن المقرر أن يجتمع مع مسؤولين إسرائيليين كبار في تل أبيب، الأربعاء.

وفي رحلته الأخيرة إلى المنطقة، شدّد بلينكن على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات "صعبة" والتحرك نحو حل الدولتين إذا كانت تريد تحقيق التطبيع مع السعودية وتريد دعم جيرانها العرب من أجل الأمن وإعادة الإعمار في غزة.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرارًا وتكرارًا فكرة الدولة الفلسطينية، وقال أيضًا إن الحرب في غزة ستستمر لأشهر طويلة.