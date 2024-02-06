"لم يكن الأمر مغلقًا أبدًا".. تركي الفيصل لـCNN عن إعادة طرح التطبيع مع إسرائيل و"الطريقة الوحيدة" لإنهاء الصراع

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد له أن المملكة العربية السعودية لا يزال لديها "اهتمام قوي" بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه أوضح أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي ويجب أن يكون هناك "تسوية واضحة وذات مصداقية ومسار محدد زمنيًا لإقامة دولة فلسطينية"، حسبما قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، الثلاثاء.

في رحلته الأخيرة إلى المنطقة، شدّد بلينكن على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات "صعبة" والتحرك نحو حل الدولتين إذا كانت تريد تحقيق التطبيع مع المملكة العربية السعودية وتريد دعم جيرانها العرب من أجل الأمن وإعادة الإعمار في غزة.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرارًا وتكرارًا فكرة الدولة الفلسطينية. وقال أيضًا إن الحرب في غزة ستستمر لأشهر طويلة.

وفي مؤتمر صحفي في الدوحة، الثلاثاء، أكد بلينكن مرة أخرى أنه "فيما يتعلق بالتعامل مع بعض التحديات الأمنية الأكثر عمقا التي واجهتها إسرائيل منذ سنوات، فإنها ستكون في وضع أقوى بكثير كجزء من منطقة موحدة للتعامل معها".

وقال بلينكن: "لكن مرة أخرى، هذه هي القرارات التي يجب اتخاذها. لا شيء منهم سهل. سنواصل الجهود لإعداد جميع الخطوات الدبلوماسية اللازمة حتى نتمكن من السير على هذا الطريق إذا كان هذا هو المسار الذي يختاره الجميع".

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في الدوحة: "نحن نعلم الفوائد الهائلة التي ستعود على كل من يهتم باندماج إسرائيل المتزايد في المنطقة، بدءًا بالفوائد التي ستعود على إسرائيل. هذا شيء سيتعين على الإسرائيليين أن يقرروه بأنفسهم".

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن "كل هذا يتطلب قرارات صعبة وشاقة، وتزداد صعوبة بالنظر إلى التركيز على الصراع في غزة. لكن هذه أسئلة سيتعين على شركائنا الإجابة عليها بشكل أساسي، والإجابة بأنفسهم، والإجابة للجميع. لا يمكننا أن نفعل ذلك لهم".

وقال بلينكن: "كل ما يمكننا القيام به هو إبقاء تركيزنا على ما نعتقد بقوة أنه الحل الأفضل للأمن على المدى الطويل، والسلام على المدى الطويل لإسرائيل، والمنطقة، وكذلك للشعب الفلسطيني. وإذا تمكنا من السير في هذا المسار، فإن ذلك يفعل أيضًا شيئًا آخر: فهو يعزل أولئك الذين يرفضونه، بدءًا من إيران".

والتقى بلينكن مع الأمير محمد بن سلمان لأكثر من ساعتين، الاثنين، في الرياض. ومن المقرر أن يجتمع مع مسؤولين إسرائيليين كبار في تل أبيب، الأربعاء.