(CNN)-- قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا، الثلاثاء، ستة صواريخ باليستية مضادة للسفن من اليمن باتجاه السفن التجارية.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن صاروخا انفجر في خليج عدن بالقرب من السفينة MV Star Nasia، مما تسبب في أضرار طفيفة للناقلة اليونانية التي ترفع علم جزيرة مارشال. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن هجمات صاروخية أخرى للحوثيين استهدفت على الأرجح سفينة MV Morning Tide، وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بربادوس وتعمل في جنوب البحر الأحمر، مما "أثر على المياه القريبة دون أي تأثير على السفينة".

وفي بيان صدر، الثلاثاء، تعهد المتحدث باسم الحوثيين، بأن المسلحين سيزيدون هجماتهم على السفن الأمريكية والبريطانية إذا لم تتوقف الحرب الإسرائيلية في غزة.

نعرض لكم في الرسم البياني نظرة على تراجع عدد سفن الشحن في ظل هجمات الحوثيين.



