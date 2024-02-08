(CNN) -- سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في البيت الأبيض الاثنين المقبل، 12 فبراير/شباط، حسبما أعلنت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض، كارين جان بيير، في اجتماع يأتي بلحظة حرجة في الحرب بعد أن رفضت إسرائيل اقتراحا من حماس لوقف إطلاق النار.

وقال جان بيير إن الزعيمين سيناقشان العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن والصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك العمل على تعزيز دخول المساعدات الإنسانية لغزة والجهود المبذولة لتحقيق “سلام دائم”.

وتأتي زيارة الملك في الأسابيع التي تلت مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الأمريكي في الأردن بعد هجوم بطائرة بدون طيار. وتواصل الولايات المتحدة تنفيذ رد متعدد المستويات تستهدف خلاله الميليشيات المدعومة من إيران.

ويأتي اللقاء أيضًا بعد إلغاء اجتماع كان مقررًا مع بايدن في الشرق الأوسط في الأيام التي أعقبت هجمات 7 أكتوبر بعد انفجار في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة أدى إلى مقتل المئات. وأجرى كبار المسؤولين الأمريكيين زيارات متعددة إلى الأردن منذ بدء الصراع.

ولا يزال بايدن يتعرض لضغوط متزايدة في الداخل حيث كشفت الحرب عن انقسامات داخل حزبه، وقد تم إرسال كبار المسؤولين الأمريكيين اليوم للقاءات مع قادة المجتمع الأمريكي المسلم والعربي.

وكان آخر اتصال هاتفي بين العاهل الأردني وبايدن في ديسمبر/كانون الأول الماضي.