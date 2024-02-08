(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن بلاده لم تخطر العراق بالضربة العسكرية الأمريكية على القيادي في "كتائب حزب الله" في بغداد إلا بعد وقت قصير من وقوعها.

وأضاف المسؤول: "لقد كنا واضحين في البيانات العامة وفي المحادثات الخاصة مع العراقيين أن الولايات المتحدة سترد على الهجوم في الوقت والمكان الذي تختاره"، في إشارة إلى الهجوم القاتل بطائرة بدون طيار في الأردن والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

وتابع المسؤول أن الإخطار بالضربة مسبقًا لم يكن من الممكن تقديمه بسبب "مخاوف أمنية"، وأضاف أن الضربة كانت مخططة "منذ اللحظة التي أمر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن الجيش بمراجعة الخيارات" بعد الهجوم على الأردن.

وفي المقابل، أصدر العراق تحذيرا للولايات المتحدة ردا على الضربة الجوية، حيث وصفت قيادة العمليات المشتركة العراقية الضربة بأنها "عدوان جديد من قبل الولايات المتحدة"، مضيفة أنها "تهدف إلى تقويض جميع التفاهمات" بين العراق والولايات المتحدة، في بيان نشره المتحدث باسمها تحسين الخفاجي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا).

كما كرر المتحدث ما قالته البلاد بعد السلسلة الأولى من الضربات الأمريكية في العراق، الجمعة الماضي، ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن، والتي وصفت الضربات بأنها "انتهاك للسيادة العراقية".

وكانت "كتائب حزب الله" أعلنت تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية، وهو ما اعتُبر علامة على أن الجماعة تخشى رد فعل سلبي من جانب الولايات المتحدة بعد هجوم الأردن.