(CNN)-- قال 3 مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة استهدفت القيادي في "كتائب حزب الله" في العراق وسام محمد صابر الساعدي في ضربة جوية ببغداد، الأربعاء.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها استهدفت قياديا في "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران في العراق والتي استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة.

وأصدرت "كتائب حزب الله" بيانا نعت فيه الساعدي في وقت مبكر من صباح الخميس (بتوقيت بغداد)، وقالت في البيان إن مقتل الساعدي "يدعونا إلى الثبات على النهج الجهادي".

وكانت "كتائب حزب الله" أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها أوقفت هجماتها وعملياتها ضد القوات الأمريكية في المنطقة حتى لا تحرج الحكومة العراقية.

و"كتائب حزب الله" جزء من "المقاومة الإسلامية في العراق" ووحدات "الحشد الشعبي" في العراق.

واتهمت الولايات المتحدة "المقاومة الإسلامية في العراق" بشن هجوم بطائرة بدون طيار يوم 28 يناير/ كانون الثاني أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين في الأردن.

وقال مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن الضربة العسكرية ضد "كتائب حزب الله" لا تمثل نهاية لسلسلة من الإجراءات الانتقامية التي صرح بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي.

ووفقا للمسؤول في الإدارة الأمريكية، هناك المزيد مما سيأتي ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه تم دراسة تنفيذ الضربة وتوقيتها بعناية لتجنب أي خسارة في أرواح الأبرياء، وأضاف أن الجيش الأمريكي تحرك لملاحقة هذا القائد بمجرد أن سنحت الفرصة.

كما كرر هذا المسؤول ما قاله بايدن منذ بدء الضربات الانتقامية الأمريكية الأسبوع الماضي: "لن نتردد في الدفاع عن شعبنا، وتحميل المسؤولية لأي وكل من يسعى لإيذاء الأمريكيين".

وذكرت "سنتكوم" أنه لا توجد مؤشرات على وقوع خسائر في صفوف المدنيين.