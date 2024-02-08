(CNN)-- أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، استهداف القيادي في "كتائب حزب الله" في العراق وسام محمد صابر الساعدي في ضربة بطائرة بدون طيار استهدفت سيارة في بغداد، وفقا لمسؤولين أمريكيين وعراقيين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنها استهدفت قياديا في "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران في العراق والتي استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة.

ومن جانبها، أصدرت "كتائب حزب الله" بيانا نعت فيه الساعدي في وقت مبكر من صباح الخميس (بتوقيت بغداد)، وقالت في البيان إن مقتله "يدعونا إلى الثبات على النهج الجهادي".

وكانت "كتائب حزب الله" أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها أوقفت هجماتها وعملياتها ضد القوات الأمريكية في المنطقة حتى لا تحرج الحكومة العراقية.

وحسبما أفاد مصدر داخل وحدات "الحشد الشعبي" المدعومة من إيران، لشبكة CNN، فإن الساعدي كان مسؤولا عن الدعم اللوجستي بما في ذلك عمليات الطائرات بدون طيار والصواريخ لـ"كتائب حزب الله" في العراق.

وقال مسؤول أمريكي إن بلاده لم تخطر العراق بالضربة إلا بعد وقت قصير من وقوعها، وأضاف: "لقد كنا واضحين في البيانات العامة وفي المحادثات الخاصة مع العراقيين أن الولايات المتحدة سترد على الهجوم في الوقت والمكان الذي تختاره"، في إشارة إلى الهجوم القاتل بطائرة بدون طيار في الأردن والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

وتابع المسؤول أن الإخطار بالضربة مسبقًا لم يكن من الممكن تقديمه بسبب "مخاوف أمنية"، وأضاف أن الضربة كانت مخططة "منذ اللحظة التي أمر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن الجيش بمراجعة الخيارات" بعد الهجوم على الأردن.

وفي المقابل، أصدر العراق تحذيرا للولايات المتحدة ردا على الضربة الجوية، حيث وصفت قيادة العمليات المشتركة العراقية الضربة بأنها "عدوان جديد من قبل الولايات المتحدة"، مضيفة أنها "تهدف إلى تقويض جميع التفاهمات" بين العراق والولايات المتحدة، في بيان نشره المتحدث باسمها تحسين الخفاجي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا).

كما كرر المتحدث ما قالته بلاده بعد السلسلة الأولى من الضربات الأمريكية في العراق، الجمعة الماضي، والتي وصفت الضربات بأنها "انتهاك للسيادة العراقية".