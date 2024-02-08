ماذا قال بلينكن عن "الدولة الفلسطينية" خلال اجتماعه مع محمود عباس؟

(CNN) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه أكد خلال اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله على "دعم الولايات المتحدة لإصلاح السلطة الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وذكر بلينكن، عبر منصة "إكس": "التقيت برئيس السلطة الفلسطينية عباس في رام الله اليوم لتأكيد دعم الولايات المتحدة لإصلاح السلطة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن بلينكن وعباس "بحثا آخر التطورات في غزة، وتحدثا عن "تطورات الجهود المستمرة لوقف العدوان على شعبنا".

وأضافت أن عباس "شدد على أهمية الإسراع في توصيل إمدادات الإغاثة والإمدادات الطبية والغذائية، إلى جانب الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والوقود، لتسهيل عمل المستشفيات والملاجئ في جميع أنحاء غزة".

ودعا عباس أيضا إلى "اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، مسلطا الضوء على حل الدولتين باعتباره "ضروريا للسلام".

وجدد التأكيد على أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصله، أو اقتطاع أي شبر من أراضيه".

يذكر أن إسرائيل أعلنت أن حربها ليست ضد الشعب الفلسطيني، بل ضد حركة "حماس".

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة إقامة دولة فلسطينية أو دور للسلطة الفلسطينية في حكم ما بعد الحرب.

وفي اجتماع مع نتنياهو، في وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن أكد "الحاجة الملحة لتهدئة التوترات في الضفة الغربية ومنع الصراع من التوسع".

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين لارتكابهم أعمال عنف في الضفة الغربية.