نشر الأحد ، 21 يناير / كانون الثاني 2024

أغلبية الضحايا من الأطفال.. طبيبة بريطانية تروي لـCNN ما شاهدته في مستشفيات غزة

تدعي أنها تبحث عن بقايا رهائن.. شبكة CNN تشهد مباشرة نتائج جرف إسرائيل لمقابر في غزة

متحدث الخارجية القطرية يوضح لـCNN ما إن كانت الأدوية والمساعدات ستصل الرهائن الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين بغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، إن رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، "أمر غير مقبول"، حسب وصفه.

وأضاف غوتيريش في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد، أنه "يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في منشور آخر على منصة "إكس"، أن "الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب القنابل والرصاص، ولكن بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة، كما أن المستشفيات بدون كهرباء أو أدوية، ويجب أن يتوقف هذا".

وأكد غوتيريش: "لن أتراجع عن دعوتي لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وجاءت تعليقات الأمين العام الأمم المتحدة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو التي قال فيها، السبت، إن رغبته في السيطرة الأمنية على كافة الأراضي غرب الأردن "تتعارض مع وجود دولة فلسطينية".

وقال نتنياهو، عبر منصة "إكس": "لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن، وهذا يتعارض مع الدولة الفلسطينية".