"بصمات إيران في كل مكان".. ما الذي نعرفه عن هجوم قاعدة عين الأسد الجوية في العراق؟

(CNN)-- كان من المفترض أن يبدو الأمر مدمرًا، وربما شعرت بذلك الميليشيات الموالية لإيران من جهتها. لكن الضربات الجوية ليلة الجمعة ضد أكثر من 80 هدفًا داخل العراق وسوريا كانت – حتى الآن – ردًا محدودًا نسبيًا على أسوأ خسارة في أرواح الجيش الأمريكي في المنطقة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

حاولت الولايات المتحدة ليلة الجمعة أن تصدر صوتًا عاليًا، لكن من المحتمل ألا يتردد صدى ذلك لفترة طويلة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه تم استخدام قاذفات ثقيلة من طراز B-1B Lancer لضرب 85 هدفًا في سبعة مواقع. ربما تسببت الضربات في ضرر، لكنه لم يكن الألم الأكبر الذي كان البنتاغون قادرًا على إيصاله.

قد يكون هناك المزيد. أشار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى أن هذه كانت البداية. لكن البيت الأبيض قال الجمعة إن الرد الأمريكي استمر 30 دقيقة فقط. كانت قصيرة، وربما حادة، ولكنها لم تشكل صدمة.

لقد كان ذلك خيارًا واضحًا ومحسوبًا. واجهت إدارة بايدن مهمة شبه مستحيلة: اضرب بقوة كافية لتظهر أنك تقصد ذلك، ولكن تأكد أيضًا من قدرة خصمك على استيعاب الضربة دون الرد في المقابل. وقد لمحت الولايات المتحدة لردها على مدار أكثر من خمسة أيام، حيث تحدث كبار المسؤولين الأمريكيين عن طبيعة الهجوم وخطورته، بل وحتى التلميح إلى أهدافه.

ومن المرجح أن يكون هذا التحذير يهدف إلى الحد من مخاطر سوء الفهم، وربما تمكين الميليشيات المستهدفة من تغيير مواقعها، وتقليل الخسائر في الأرواح. وربما كان القصد منه أيضًا ضمان عدم الخلط بين الضربات الأمريكية وبين عمل إسرائيلي، الأمر الذي كان من الممكن أن يثير الانتقام ضد الإسرائيليين ويخاطر بدورة أخرى من التصعيد.

أدى هذا التقلب إلى تقليص خيارات بايدن إلى جزء صغير من القدرات الأمريكية. عندما قتل سلفه دونالد ترامب أكبر شخصية عسكرية إيرانية، قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في عام 2020، كانت المنطقة بعيدة عن حافة الهاوية. لكن خطر اشتعال المنطقة في عام 2024 هو الأعلى منذ عقود. يمكن أن تؤدي الأخطاء، أو النجاحات غير المتوقعة، إلى دوامات، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى صراع أوسع لا مفر منه.

إنه لمن قبيل المعجزة أن الصراع الأوسع لم يندلع بالفعل في الشرق الأوسط بعد مرور أربعة أشهر على هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، والهجوم المستمر على غزة الذي أثاره. (في الواقع، قد تتساءل، إذا لم تكن الأشهر الأخيرة كافية لتدخل حلفاء الفلسطينيين ظاهريا، فماذا سيكون ذلك؟) ولكن اعتبارا من الجمعة، رغم استمرار الغليان البطيء للتوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها، ومع وكلاء إيران العديدين، فإن نشوب حرب أوسع لا يزال غير مرجح.

تحدث الحروب عادة في حالات نادرا ما يرغب فيها الجانبان، أو في المناسبة الأكثر شيوعًا عندما يقرر الطرفان أن الصراع المفتوح أمر لا مفر منه، أو في بعض الأحيان عندما ينفد الحيز الدبلوماسي، أو فيها من خلال دوامة تصعيد جامحة.

لا إيران ولا الولايات المتحدة تريدان الحرب. تقترب إدارة بايدن من انتخابات لا تحتاج فيها إلى مغامرة خارجية أخرى مكلفة، أو مشاكل بشأن سياستها تجاه إسرائيل، أو ارتفاع أسعار النفط. لا يزال الاقتصاد الإيراني هشاً، والاضطرابات الداخلية لم تعد ذكرى بعيدة بعد، ولديها أهداف أوسع تتمثل في التأثير الإقليمي الضخم، واستنفاد علاقتها التقنية مع موسكو، والسعي السريع الواضح للحصول على سلاح نووي.

وبالنسبة لهذه الأزمة - التي نادراً ما يتم الحديث عنها، ولكن الضجيج العالي في الخلفية - ربما تكون طهران وواشنطن سعيدتين بإنقاذ المواجهة المباشرة بينهما. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، زادت إيران تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 83%، مما عزز المخاوف من أنها كانت تقترب من القدرة على صنع قنبلة نووية، والتي تصر على أنها لا تريدها.

أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى أن تخصيب اليورانيوم الإيراني ربما تباطأ في الأسابيع الأخيرة، لكن احتمال الانتشار النووي أصبح أقرب مرة أخرى. وفي هذه الأثناء، فإن واشنطن سعيدة بترك هذه الأزمة التي تلوح في الأفق خارج نقاط الحوار. وطهران راضية بإيذاء خصومها الرئيسيين، وإصلاح مشاكلها الداخلية، وتجنب صراع أوسع نطاقا.

ومن المرجح أن يتبع ذلك انتقادات لإدارة بايدن لعدم استخدام نفس النهج الصريح والقوي الذي اتبعه ترامب في عام 2020. ومع ذلك، فإن التصور بأن القوة هي الوسيلة الوحيدة لاستعراض القوة أمر خطير. يمكن للولايات المتحدة أن تلحق الكثير من الضرر، في أي مكان تسعى إليه، وفي أي وقت. إن القرار الذي اتخذه بايدن حتى الآن بعدم إرسال العديد من الأمريكيين الآخرين للموت في صراع أوسع نطاقا، باسم الانتقام لمقتل ثلاثة من رفاقهم، ليس ضعفا، ولكنه اعتراف بأن القوة يتم تحديدها من خلال استخدامها المدروس. ومن الأفضل لمنتقديه أن يتذكروا أن قتل ترامب الجريء لسليماني لم يمنعنا من الوصول إلى هذه النقطة.