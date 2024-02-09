ساويرس يوجه نصيحة: القبض على كل من لديه دولار سيؤدي لنتائج عكسية

الشرق الأوسط
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ساويرس يوجه نصيحة: القبض على كل من لديه دولار سيؤدي لنتائج عكسية
Credit: PHILIPPE DESMAZES/AFP via Getty Images)

(CNN) – وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رسالة حول حل المشكلات الاقتصادية بـ"الإجراءات البوليسية" محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى "تطفيش" المستثمرين. 

وكتب ساويرس عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "نصيحة لوجه الله… عمر الإجراءات البوليسية ما بتحل اي مشكلة اقتصادية بل بالعكس بتطفش الإستثمار!". 

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وأردف رجل الأعمال المصري قائلا: "الإجراءات الجديدة وقرار الضبطية القضائية للجيش خلط بين دور الشرطة والجيش ويمتد الي القضاء المدني والعسكري". 

وختم ساويرس بالقول: "كذلك القبض علي كل واحد معاه دولارات سيؤدي الي نتائج عكسية…اللهم اني بلغت ….فاشهد"، حسب قوله. 

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