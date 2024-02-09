ساويرس يوجه نصيحة: القبض على كل من لديه دولار سيؤدي لنتائج عكسية

(CNN) – وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رسالة حول حل المشكلات الاقتصادية بـ"الإجراءات البوليسية" محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى "تطفيش" المستثمرين.
وكتب ساويرس عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "نصيحة لوجه الله… عمر الإجراءات البوليسية ما بتحل اي مشكلة اقتصادية بل بالعكس بتطفش الإستثمار!".
وأردف رجل الأعمال المصري قائلا: "الإجراءات الجديدة وقرار الضبطية القضائية للجيش خلط بين دور الشرطة والجيش ويمتد الي القضاء المدني والعسكري".
وختم ساويرس بالقول: "كذلك القبض علي كل واحد معاه دولارات سيؤدي الي نتائج عكسية…اللهم اني بلغت ….فاشهد"، حسب قوله.