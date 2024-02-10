مصادر توضح لـCNN سبب زيارة مدير CIA إلى مصر خلال أيام

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(CNN)-- قالت مصادر، لشبكة CNN، الجمعة، إنه من المتوقع أن يزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز العاصمة المصرية القاهرة لحضور اجتماع يعقد الثلاثاء، بشأن المفاوضات المتعلقة بالرهائن المحتجزين في غزة.

وذكر مصدر أنه من المتوقع أن يحضر أيضا رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ومدير الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع.

وفي سياق متصل، غادر وفد من حركة "حماس" برئاسة القيادي خليل الحية القاهرة بعد محادثات حول وقف محتمل لإطلاق النار في غزة، حسبما صرح عضو رفيع المستوى في "حماس" لـ CNN.

وقال العضو في "حماس"، الذي لم يكشف عن أي تفاصيل حول المحادثات، إنهم غادروا كما كان مخططا لأن المناقشات انتهت.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض، الأربعاء، مقترحات "حماس" لوقف إطلاق النار ووصفها بأنها "وهمية"، في انتكاسة للجهود الدبلوماسية لوقف الحرب.

وأصر نتنياهو، في حديثه للصحفيين، على أنه "لا يوجد بديل عن النصر الكامل على حماس".