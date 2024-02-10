مصادر لـCNN: أمريكا تمدد انتشار قوة الرد السريع في شرق البحر المتوسط

(CNN)-- قال 3 مسؤولين أمريكيين، لشبكة CNN، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مدد، في الأسابيع الأخيرة، نشر قوة الرد السريع البحرية التي تم إرسالها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتضم القوة حاملة الطائرات "باتان" و 4000عنصر من البحارة ومشاة البحرية (المارينز)، ونصف عناصر المجموعة من الوحدة الاستكشافية البحرية الـ26، والتي تعد واحدة من قوات الاستجابة للأزمات، وهي قادرة على القيام بعمليات طوارئ محدودة.

ولدى قوة الرد السريع أكثر من 24 طائرة، وكذلك السفينة ميسا فيردي، وهي عبارة عن رصيف نقل برمائي، وأيضا سفينة الإنزال كارتر هول.

ووفقا لتصريحات المتحدث باسم القوات البحرية الأمريكية جوزيف كيلي، لـCNN، تم نشر قوة الرد السريع والوحدة الاستكشافية لأول مرة في يوليو/تموز في إطار مهمة كانت مقررة سلفا، وتم إرسالهما قبالة سواحل إسرائيل في أكتوبر.

وأضاف كيلي أن حاملة الطائرات "باتان" انتقلت إلى جانب السفينة كارتر هول- من البحر الأحمر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في ديسمبر/ كانون الأول.

وتابع: "يُظهر وجود مجموعة برمائية جاهزة مرونة القوات البحرية لإجراء العمليات في أي وقت وفي أي مكان نختاره، مما يمنح أمتنا وحلفائنا المرونة في خيارات الردع والدفاع".