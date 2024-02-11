الأردن يعلن مقتل الطيارين العبادي والخضير بسقوط طائرة تدريبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قتل طياران بسلاح الجو الملكي الأردني في حادثة تحطم طائرة تدريبية في المفرق شمال شرق العاصمة، عمّان، وفقا لما ورد في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، الأحد.

وورد في نص البيان: "صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، صباح الأحد، إن إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP)، سقطت أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق".

وبيّن المصدر وفقا للبيان أنه "نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير، بعد أن جرى نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية".

وأضاف البيان: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيدين، وتسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهما وذويهما ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء".