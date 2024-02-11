دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في برقيتين، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأحد، بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية التي اندلعت عام 1979.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" في بيان، فقد "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده".

وأضافت الوكالة أن "الملك المفدى أعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

وأردفت "واس" في بيان آخر، أن "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعث برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده".

"وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار"، طبقا لنص البرقية.

وفي الوقت نفسه، وحسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فقد "انطلقت صباح الأحد، مسيرات لإحياء الذكرى السنوية الـ45 لانتصار الثورة الإسلامية، والتي تتزامن مع يوم 11 فبراير/ شباط من كل عام، وذلك في العاصمة طهران وجميع المحافظات الإيرانية".