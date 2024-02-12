"طنجرة ضغط من اليأس".. تحذيرات من كارثة إنسانية في رفح مع تكدّس نصف سكان غزة فيها

(CNN)-- قضت محكمة هولندية، الاثنين، بأنه يجب على هولندا وقف تصدير أجزاء من طائرات F-35 المقاتلة إلى إسرائيل، بسبب ما وصفته بـ"الهجمات" الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي في بيان: "رأت المحكمة أن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز إF-35 في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وهذا يعني أنه يجب وقف تصدير أجزاء طائرات F-35 من هولندا إلى إسرائيل".

واستأنفت ثلاث منظمات غير حكومية، وهي: أوكسفام نوفيب، وباكس من أجل السلام، ومنتدى الحقوق، قرارا سابقا لمحكمة هولندية يسمح بمواصلة تصدير أجزاء من طائرات F-35 إلى إسرائيل.

وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي، الاثنين، إنه بموجب العديد من اللوائح الدولية التي تعد هولندا طرفا فيها، يجب على هولندا منع تصدير المعدات العسكرية إذا كان هناك "خطر واضح بحدوث انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".

وقالت المحكمة إن إسرائيل "لا تأخذ في الاعتبار بما فيه الكفاية عواقب هجماتها على السكان المدنيين"، مضيفة أن هجمات إسرائيل في غزة أسفرت عن "عدد غير متناسب من الضحايا المدنيين".

وأضافت أن "المحكمة تأمر الدولة بوقف تصدير أجزاء من طائرات F-35 إلى إسرائيل خلال سبعة أيام".